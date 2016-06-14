Статистика по турнирам

Кубок Америки 2016 Кубок Америки 2015 Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Кубок Америки 2011 Чемпионат мира 2010