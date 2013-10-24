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    Овидиу Дананае - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Овидиу
    Фамилия Дананае
    Команда Университатя
    Состав Основной
    Родной город Крайова
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 августа 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 1' -90' Аполлон (Лимассол) 0:2 Легия (Варшава)
    28.11.2013 1' -90' Трабзонспор (Трабзон) 4:2 Аполлон (Лимассол)
    08.11.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Аполлон (Лимассол)
    24.10.2013 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 0:0 Лацио (Рим)
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