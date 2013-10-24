Овидиу Дананае - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Овидиу
|Фамилия
|Дананае
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крайова
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Имя
|Овидиу
|Фамилия
|Дананае
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крайова
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:2
|Легия (Варшава)
|28.11.2013
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:2
|Аполлон (Лимассол)
|08.11.2013
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|0:0
|Лацио (Рим)