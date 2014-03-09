Тазир Кариев - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Тазир
|Отчество
|Юнусович
|Фамилия
|Кариев
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|75
|Имя
|Тазир
|Отчество
|Юнусович
|Фамилия
|Кариев
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангушт
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|1' -46'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:1
|Ангушт (Назрань)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:1
|Ангушт (Назрань)
|04.04.2014
|88' -90'
|Ангушт (Назрань)
|2:2
|Сибирь (Новосибирск)
|23.03.2014
|83' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|09.03.2014
|80' -90'
|Арсенал (Тула)
|3:0
|Ангушт (Назрань)