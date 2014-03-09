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    Тазир Кариев - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Тазир
    Отчество Юнусович
    Фамилия Кариев
    Команда Ангушт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 1989 (34 года)
    Рост 174
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангушт 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 1' -46' Нефтехимик (Нижнекамск) 5:1 Ангушт (Назрань)
    11.05.2014 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 3:1 Ангушт (Назрань)
    04.04.2014 88' -90' Ангушт (Назрань) 2:2 Сибирь (Новосибирск)
    23.03.2014 83' -90' Ангушт (Назрань) 0:0 Мордовия (Саранск)
    09.03.2014 80' -90' Арсенал (Тула) 3:0 Ангушт (Назрань)
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