Дмитрий Маскаев - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Маскаев
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|81
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Маскаев
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сызрань-2003
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -87'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|60'
|26.10.2015
|58' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|20.10.2015
|68' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|14.10.2015
|65' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|27.09.2015
|1' -78'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|21.09.2015
|56' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Химик (Дзержинск)