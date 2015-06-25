Статистика по турнирам

Кубок Америки 2015 Чемпионат мира 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Кубок Португалии 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008