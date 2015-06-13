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    Хорхе Фусиле - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Хорхе
    Фамилия Фусиле
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уругвай 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2015 1' -88' Чили 1:0 Уругвай
    40' 88'
    20.06.2015 Был в запасе Уругвай 1:1 Парагвай
    17.06.2015 Был в запасе Аргентина 1:0 Уругвай
    13.06.2015 Был в запасе Уругвай 1:0 Ямайка
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