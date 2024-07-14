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Вторая Лига Б группа 1
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Астрахань
Павел Соломатин
Новости
Павел Соломатин - новости
Астрахань
4 апреля 1993 (33), Тольятти
#31 | Нападающий
182 см
Россия
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Новости
Трансферы
Фото
«Астрахань» подписала форварда с опытом Лиги Европы
2024.07.14 16:22
2
Соломатин: «Родченков – подлец. Он навредил моей репутации»
2017.12.27 15:25
15
В «Балтике» заявили, что Соломатин никогда не был замечен в употреблении наркотиков и алкоголя
2016.12.10 18:20
Допинг-проба игрока «Динамо» 2014 года свидетельствует об употреблении марихуаны
2016.12.09 23:02
9
«Балтика» дозаявила Помогаева, Соломатина и Дженетова
2016.08.25 11:47
Защитник «Рубина» Камболов и хавбек «Краснодара» Петров подозреваются в применении допинга
2016.08.03 16:30
7
Орещук: «Продолжаем поиск крайнего полузащитника»
2016.08.02 15:26
1
«Динамо» заявило Соломатина
2015.08.26 22:14
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