Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Егор Иванов - статистика

Енисей
19 июня 1992 (34)
#8 | Полузащитник
183 см | 76 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
1' - 90'
76'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ротор
4 : 0
13.09.2026
Енисей
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
1' - 75'
32'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Ижевск
1 : 2
30.08.2026
Носта
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Енисей
0 : 0
30.08.2026
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Уфа
3 : 1
23.08.2026
Енисей
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Ижевск
1 : 1
23.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
65'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ижевск
13
0
2
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
1' - 75'
32'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Ижевск
1 : 2
30.08.2026
Носта
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Ижевск
1 : 1
23.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Ижевск
1 : 2
16.08.2026
КДВ
1' - 90'
18'
31'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Оренбург-2
3 : 2
09.08.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Ижевск
2 : 2
02.08.2026
Рубин-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Носта
1 : 1
26.07.2026
Ижевск
1' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
4 : 0
09.07.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Рубин-2
2 : 2
24.05.2026
Ижевск
1' - 90'
11'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Ижевск
2 : 0
17.05.2026
Носта
Был в запасе
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Динамо Брл
1 : 1
10.05.2026
Ижевск
1' - 90'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
2 : 1
03.05.2026
Акрон-2
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Ижевск
1 : 2
12.04.2026
Химик
1' - 90'
Главные новости
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
1
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
3
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
8
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+