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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Утрехт
Сержио Падт
Статистика
€ 200 тыс
Сержио Падт - статистика
Утрехт
6 июня 1990 (36)
#22 | Вратарь
192 см | 85 кг
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
1 : 2
13.09.2026
Утрехт
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 7 тур
Спартак Варна
1 : 1
30.08.2026
Лудогорец
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 6 тур
Лудогорец
1 : 1
22.08.2026
Славия С
Был в запасе
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Болгария. Первая лига 2024/2025
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Голландия. Эредивизие 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Ференцварош
2 : 0
26.02.2026
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Лудогорец
2 : 1
19.02.2026
Ференцварош
Был в запасе
Лига Европы, 8 тур
Лудогорец
1 : 0
29.01.2026
Ницца
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Рейнджерс
1 : 0
22.01.2026
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
3 : 3
11.12.2025
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Лудогорец
3 : 2
27.11.2025
Сельта
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Ференцварош
3 : 1
06.11.2025
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Лудогорец
0 : 2
02.10.2025
Бетис
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Мальме
1 : 2
24.09.2025
Лудогорец
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Лудогорец
4 : 1
28.08.2025
Шкендия
1' - 120'
Лига Европы, 4 раунд
Шкендия
2 : 1
21.08.2025
Лудогорец
1' - 90'
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