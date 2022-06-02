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    Марио Гавранович - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Марио
    Фамилия Гавранович
    Команда Кайсериспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 ноября 1989 (33 года)
    Рост 175
    Вес 68
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 66' - 90' Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    90'
    25.02.2023 84' - 90' Гиресунспор 1:2 Кайсериспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швейцария 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2022 Был в запасе Швейцария 1:0 Португалия
    09.06.2022 Был в запасе Швейцария 0:1 Испания
    05.06.2022 81' -90' Португалия 4:0 Швейцария
    02.06.2022 90' -90' Чехия 2:1 Швейцария
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