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Марио Гавранович
Статистика
Марио Гавранович - статистика
Завершил карьеру
24 ноября 1989 (36)
#19 | Нападающий
175 см | 68 кг
Швейцария | Хорватия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Турция. Суперлига 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Турция. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
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Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Швейцария
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 4 тур
Швейцария
1 : 0
12.06.2022
Португалия
Был в запасе
Лига наций, 3 тур
Швейцария
0 : 1
09.06.2022
Испания
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Португалия
4 : 0
05.06.2022
Швейцария
81' - 90'
Лига наций, 1 тур
Чехия
2 : 1
02.06.2022
Швейцария
90' - 90'
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