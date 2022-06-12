Статистика по турнирам

Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Турция. Суперлига 2022/2023 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Турция. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010