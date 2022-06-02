Марио Гавранович - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Гавранович
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Гавранович
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|66' - 90'
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|90'
|25.02.2023
|84' - 90'
|Гиресунспор
|1:2
|Кайсериспор
|Турция. Суперлига, 23 тур