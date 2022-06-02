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Расписание матчей
Лига наций
Чехия - Швейцария
Чехия - Швейцария: обзор матча 02 июня 2022
Чехия
02.06.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа A2, 1 тур
2 : 1
Завершен
Швейцария
11'
Я. Кухта
58'
Д. Соу (АГ)
44'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чехия - Швейцария
90'
+2
Замена
М. Гавранович
️️️️
Б. Эмболо
87'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Р. Варгас
87'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Р. Родригес
Замена
А. Матею
️️️️
Я. Зелены
87'
Замена
В. Юрецка
️️️️
А. Гложек
87'
Замена
Л. Калвах
️️️️
М. Садилек
84'
Желтая карточка
Л. Крейчи
80'
68'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Н. Окафор
68'
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Соу
Замена
Я. Пешек
️️️️
Я. Кухта
67'
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Янкто
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Соу
Пас отдал
Я. Янкто
58'
44'
ГОЛ! 1:1!
Н. Окафор
35'
Желтая карточка
Ф. Шер
31'
Желтая карточка
Н. Эльведи
Желтая карточка
Я. Брабец
20'
ГОЛ! 1:0!
Я. Кухта
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
14
Якуб Янкто
ЛЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
20
Ярослав Зелены
ЦП
11
Ян Кухта
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Рубен Варгас
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
16
Индржих Станек
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
18
Лукаш Калвах
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
0
Адам Влканова
ЦФ
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-2-2-2
1
Вацлик
14
Янкто
6
Зима
24
Брабец
5
Цоуфал
7
Крейчи
22
Соучек
8
Садилек
20
Зелены
10
Гложек
11
Кухта
4-1-2-1-2
1
Зоммер
3
Видмер
22
Шер
4
Эльведи
13
Родригес
10
Джака
15
Соу
8
Фройлер
17
Варгас
7
Эмболо
23
Окафор
20
Зелены
17
Матею
17
Матею
20
Зелены
14
Янкто
20
Лингр
20
Лингр
14
Янкто
8
Садилек
18
Калвах
18
Калвах
8
Садилек
11
Кухта
25
Пешек
25
Пешек
11
Кухта
10
Гложек
20
Юрецка
20
Юрецка
10
Гложек
13
Родригес
26
Лотомба
26
Лотомба
13
Родригес
15
Соу
14
Цубер
14
Цубер
15
Соу
23
Окафор
23
Шакири
23
Шакири
23
Окафор
7
Эмболо
19
Гавранович
19
Гавранович
7
Эмболо
17
Варгас
9
Сеферович
9
Сеферович
17
Варгас
Остались в запасе
Чехия
Швейцария
16
Алеш Мандоус
ВР
16
Индржих Станек
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
18
Вацлав Черны
ЦФ
0
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
1
Грегор Кобель
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
16
Индржих Станек
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
18
Вацлав Черны
ЦФ
0
Адам Влканова
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Чехия - Швейцария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
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0 : 3
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