Хуан Лорка - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Лорка
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1985 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Лорка
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1985 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Булонь
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2010
|1' -62'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|0:0
|Лион (Лион)
|20.02.2010
|64' -90'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|1:3
|Ле Ман (Ле Ман)
|13.02.2010
|81' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|06.02.2010
|1' -61'
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|30.01.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)