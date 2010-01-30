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    Хуан Лорка - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Хуан
    Фамилия Лорка
    Команда Булонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 1985 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Булонь 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2010 1' -62' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:0 Лион (Лион)
    20.02.2010 64' -90' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 1:3 Ле Ман (Ле Ман)
    13.02.2010 81' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    06.02.2010 1' -61' Булонь (Булонь-сюр-Мер) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    30.01.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
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