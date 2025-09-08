Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2019/2020 Испания. Примера 2018/2019 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Испания. Примера 2009/2010