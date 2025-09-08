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Джохор
Жорди Амат
Статистика
€ 600 тыс
Жорди Амат - статистика
Джохор
21 марта 1992 (34)
#5 | Защитник
184 см | 73 кг
Индонезия | Испания
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Индонезия
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Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
0 : 0
08.09.2025
Ливан
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
6 : 0
05.09.2025
Китайский Тайбэй
1' - 90'
4'
73'
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