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Кельсо Ортис
Статистика
Кельсо Ортис - статистика
Завершил карьеру
26 января 1989 (37)
#16 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Парагвай
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок Америки 2019
Кубок Америки 2016
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Чемпионат Голландии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парагвай
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия
0 : 0
28.06.2019
Парагвай
1' - 90'
Кубок Америки, 3 тур
Колумбия
1 : 0
23.06.2019
Парагвай
Был в запасе
Кубок Америки, 2 тур
Аргентина
1 : 1
20.06.2019
Парагвай
87' - 90'
Кубок Америки, 1 тур
Парагвай
2 : 2
16.06.2019
Катар
79' - 90'
Кубок Америки, 1 тур
Парагвай
2 : 2
16.06.2019
Катар
1' - 79'
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