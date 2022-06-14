Статистика по турнирам

Лига наций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013