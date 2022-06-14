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Владимирс Камеш
Статистика
Владимирс Камеш - статистика
Завершил карьеру
28 октября 1988 (37)
#33 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Латвия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Латвия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 4 тур
Лихтенштейн
0 : 2
14.06.2022
Латвия
87' - 90'
Лига наций, 3 тур
Молдавия
2 : 4
10.06.2022
Латвия
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Латвия
1 : 0
06.06.2022
Лихтенштейн
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Латвия
3 : 0
03.06.2022
Андорра
Был в запасе
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