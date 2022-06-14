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Расписание матчей
Лига наций
Лихтенштейн - Латвия
Лихтенштейн - Латвия: обзор матча 14 июня 2022
Лихтенштейн
14.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа D1, 4 тур
0 : 2
Завершен
Латвия
20'
В. Гутковскис
28'
В. Гутковскис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Латвия
87'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
В. Гутковскис
87'
Замена
В. Камеш
️️️️
А. Цыганик
Замена
Ф. Гасснер
️️️️
А. Зеле
78'
Замена
Д. Брендле
️️️️
Н. Фрик
77'
71'
Замена
Э. Эмсис
️️️️
А. Зюзинс
67'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Ульдрикис
67'
Замена
А. Яунземс
️️️️
Я. Икаунекс
Желтая карточка
М. Марксер
65'
Замена
М. Марксер
️️️️
С. Люхингер
65'
Замена
Ф. Вольфингер
️️️️
А. Нетцер
64'
57'
Желтая карточка
А. Зюзинс
Замена
С. Йилдыз
️️️️
Я. Фрик
46'
44'
Желтая карточка
Р. Юрковскис
28'
ГОЛ! 0:2!
В. Гутковскис
Пас отдал
Р. Ульдрикис
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Гутковскис
Пас отдал
Р. Ульдрикис
Желтая карточка
А. Зеле
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЛЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
6
Кристерс Тоберс
АП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
15
Марко Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
19
Йонас Хилти
ЦЗ
16
Филипп Гасснер
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-5-2
1
Бюхель
4
Грюненфельдер
6
Малин
5
Бек
8
Зеле
18
Хаслер
17
Люхингер
14
Мейер
15
Нетцер
22
Фрик
10
Фрик
4-2-1-3
1
Штейнборс
11
Савалниекс
5
Черномордис
4
Дубра
13
Юрковскис
17
Зюзинс
10
Икаунекс
6
Тоберс
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
14
Цыганик
17
Люхингер
15
Марксер
15
Марксер
17
Люхингер
8
Зеле
16
Гасснер
16
Гасснер
8
Зеле
10
Фрик
2
Брендле
2
Брендле
10
Фрик
15
Нетцер
16
Вольфингер
16
Вольфингер
15
Нетцер
22
Фрик
15
Йилдыз
15
Йилдыз
22
Фрик
10
Икаунекс
16
Яунземс
16
Яунземс
10
Икаунекс
14
Цыганик
7
Камеш
7
Камеш
14
Цыганик
9
Гутковскис
10
Икаунекс
10
Икаунекс
9
Гутковскис
17
Зюзинс
8
Эмсис
8
Эмсис
17
Зюзинс
20
Ульдрикис
19
Кроллис
19
Кроллис
20
Ульдрикис
Остались в запасе
Лихтенштейн
Латвия
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
19
Йонас Хилти
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
19
Йонас Хилти
ЦЗ
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Лихтенштейн - Латвия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Райнпарк
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