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Расписание матчей
Лига наций
Латвия - Лихтенштейн
Латвия - Лихтенштейн: обзор матча 06 июня 2022
Латвия
06.06.2022, понедельник, 19:00
Лига наций, группа D1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лихтенштейн
73'
А. Зюзинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Латвия - Лихтенштейн
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Икаунекс
85'
78'
Замена
Н. Фрик
️️️️
Л. Мейер
ГОЛ! 1:0!
А. Зюзинс
73'
Желтая карточка
А. Зюзинс
69'
64'
Замена
Д. Брендле
️️️️
Л. Грабер
Замена
Р. Кроллис
️️️️
В. Гутковскис
62'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Э. Эмсис
57'
Замена
А. Цыганик
️️️️
А. Яунземс
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
15
Марко Марксер
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
3-5-2
1
Штейнборс
13
Юрковскис
4
Дубра
5
Черномордис
6
Тоберс
11
Савалниекс
16
Яунземс
10
Икаунекс
8
Эмсис
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
4-5-1
1
Бюхель
16
Грабер
6
Малин
5
Бек
4
Грюненфельдер
20
Вольфингер
15
Нетцер
14
Мейер
18
Хаслер
8
Зеле
22
Фрик
10
Икаунекс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
8
Эмсис
17
Зюзинс
17
Зюзинс
8
Эмсис
16
Яунземс
14
Цыганик
14
Цыганик
16
Яунземс
9
Гутковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
9
Гутковскис
16
Грабер
2
Брендле
2
Брендле
16
Грабер
14
Мейер
10
Фрик
10
Фрик
14
Мейер
Остались в запасе
Латвия
Лихтенштейн
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
15
Марко Марксер
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
15
Марко Марксер
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Латвия - Лихтенштейн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
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