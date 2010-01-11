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    Фаузи Шауши - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Фаузи
    Фамилия Шауши
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 192
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алжир 5 -8 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2010 1' -87' Алжир 0:4 Египет
    38' 87'
    24.01.2010 1' -90' Кот-д'Ивуар 2:3 Алжир
    18.01.2010 1' -90' Ангола 0:0 Алжир
    14.01.2010 1' -90' Мали 0:1 Алжир
    11.01.2010 1' -90' Малави 3:0 Алжир
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