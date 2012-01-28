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    Осман Берте - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Осман
    Фамилия Берте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1987 (36 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мали 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.02.2012 1' -90' Мали 0:1 Кот-д'Ивуар
    7'
    05.02.2012 1' -90' Габон 1:1
    (4:5)п    		 Мали
    01.02.2012 1' -90' Ботсвана 1:2 Мали
    28.01.2012 1' -90' Гана 2:0 Мали
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