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    Макаба Джонсон - статистика

    Нападающий
    Имя Макаба
    Фамилия Джонсон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 ноября 1978 (44 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангола 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2010 Был в запасе Ангола 0:1 Гана
    18.01.2010 90' -90' Ангола 0:0 Алжир
    14.01.2010 Был в запасе Ангола 2:0 Малави
    10.01.2010 Был в запасе Ангола 4:4 Мали
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