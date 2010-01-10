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    Хара - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Коста
    Фамилия Фернандо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 августа 1981 (41 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангола 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2010 1' -90' Ангола 0:1 Гана
    18.01.2010 1' -90' Ангола 0:0 Алжир
    14.01.2010 1' -90' Ангола 2:0 Малави
    10.01.2010 1' -90' Ангола 4:4 Мали
    61'
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