Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ямуана - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Александре
    Фамилия Ямуана
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангола 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2010 Был в запасе Ангола 0:1 Гана
    18.01.2010 1' -90' Ангола 0:0 Алжир
    14.01.2010 35' -90' Ангола 2:0 Малави
    10.01.2010 Был в запасе Ангола 4:4 Мали
    • Читайте нас: 
    11