Ки Сун-Юн - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Сун-Юн
|Фамилия
|Ки
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1989 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|81
Стоимость:
€ 2,40
млн
|Имя
|Сун-Юн
|Фамилия
|Ки
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1989 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюкасл
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.09.2019
|45' -90'
|Лестер (Лестер)
|5:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|21.09.2019
|73' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|17.08.2019
|1' -74'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)