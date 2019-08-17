Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Ньюкасл
Норвич Сити - Ньюкасл: обзор матча 17 августа 2019
Норвич Сити
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
32'
Т. Пукки
63'
Т. Пукки
75'
Т. Пукки
90+3'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ньюкасл
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Д. Шелви
Пас отдал
Ш. Лонгстафф
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
Замена
С. Бирам
️️️️
Д. Льюис
90'
Замена
А. Теттей
️️️️
Т. Трибулл
87'
85'
Желтая карточка
П. Дамметт
Замена
М. Вранчич
️️️️
М. Стиперманн
84'
ГОЛ! 3:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Т. Кантвелл
75'
74'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
К. Сун-Юн
67'
Замена
Й. Муто
️️️️
Жоэлинтон
ГОЛ! 2:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Т. Кантвелл
63'
44'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Желтая карточка
М. Ааронс
37'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Крул
4
Хэнли
4
Годфри
3
Ааронс
28
Трибулл
18
Льюис
78
Ляйтнер
10
Кантвелл
22
Стиперманн
20
Пукки
10
Буэндия
3-2-3-2
39
Дубравка
14
Дамметт
24
Ласселлс
5
Шер
17
Крафт
30
Ритчи
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
14
Хэйден
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
18
Льюис
3
Бирам
3
Бирам
18
Льюис
28
Трибулл
6
Теттей
6
Теттей
28
Трибулл
22
Стиперманн
8
Вранчич
8
Вранчич
22
Стиперманн
40
Ки Сун-Юн
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
40
Ки Сун-Юн
7
Жоэлинтон
11
Муто
11
Муто
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Норвич Сити
Ньюкасл
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Карл Дарлоу
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Норвич Сити - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+