Дмитрий Козлов - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|МИТОС
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|26.10.2015
|1' -55'
|МИТОС (Новочеркасск)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|62'
|11.10.2015
|81' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.09.2015
|1' -61'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:3
|Астрахань (Астрахань)
|21.09.2015
|1' -46'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|14.09.2015
|85' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|07.09.2015
|65' -90'
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|01.09.2015
|83' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:2
|Динамо (Ставрополь)