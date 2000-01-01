Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Олег Рыдный - статистика

    Имя Олег
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Рыдный
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 1967 (55 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 12 4 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 5:0 Крылья Советов (Самара)
    28.10.1994 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Динамо (Ставрополь)
    24.10.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Динамо (Москва)
    16.10.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Динамо (Ставрополь)
    02.10.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Локомотив (Москва)
    23.09.1994 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Динамо (Ставрополь)
    11.09.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    31.08.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    27.08.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 4:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    15.08.1994 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    10.08.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Ротор (Волгоград)
    01.06.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 3:2 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    28.04.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    20.04.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.03.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    • Читайте нас: 
    11