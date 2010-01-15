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    Хамину Драман - статистика

    Имя Хамину
    Фамилия Драман
    Состав Без клуба
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 173
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гана 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2010 Был в запасе Гана 0:1 Египет
    28.01.2010 34' -90' Гана 1:0 Нигерия
    44'
    24.01.2010 1' -79' Ангола 0:1 Гана
    19.01.2010 1' -90' Буркина-Фасо 0:1 Гана
    15.01.2010 Был в запасе Кот-д'Ивуар 3:1 Гана
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