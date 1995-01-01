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    Алиер Ашурмамадов - статистика

    Имя Алиер
    Отчество Девлохович
    Фамилия Ашурмамадов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 августа 1968 (54 года)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.04.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 ЦСКА (Москва)
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