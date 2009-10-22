Педро Пачеко - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Пачеко
|Команда
|Санта-Клара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Пачеко
|Команда
|Санта-Клара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Насьональ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|75' -90'
|Насьональ (Фуншал)
|5:1
|Аустрия (Вена)
|03.12.2009
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|4:1
|Насьональ (Фуншал)
|05.11.2009
|Был в запасе
|Насьональ (Фуншал)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|22.10.2009
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Насьональ (Фуншал)