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    Педро Пачеко - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Педро
    Фамилия Пачеко
    Команда Санта-Клара
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июня 1984 (38 лет)
    Рост 179
    Вес 72
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Насьональ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2009 75' -90' Насьональ (Фуншал) 5:1 Аустрия (Вена)
    03.12.2009 Был в запасе Вердер (Бремен) 4:1 Насьональ (Фуншал)
    05.11.2009 Был в запасе Насьональ (Фуншал) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    22.10.2009 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Насьональ (Фуншал)
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