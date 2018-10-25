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Луис Педро Каванда
Статистика
Луис Педро Каванда - статистика
Завершил карьеру
2 января 1990 (36), Луанда
#39 | Защитник
180 см | 76 кг
Бельгия | Ангола
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 тур
Стандард
2 : 1
25.10.2018
Краснодар
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Стандард
2 : 1
04.10.2018
Акхисар Беледиеспор
1' - 90'
40'
Лига Европы, 1 тур
Севилья
5 : 1
20.09.2018
Стандард
1' - 90'
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