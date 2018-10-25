Статистика по турнирам

Бельгия. Плей-офф 2018/2019 Бельгия. Про-Лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2009/2010