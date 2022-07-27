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    Сергиу Бус - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Сергиу
    Фамилия Бус
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2022 Был в запасе Сивасспор (Сивас) 3:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    13.10.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 2:0 Славия (Прага)
    06.10.2022 77' -90' Славия (Прага) 0:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    15.09.2022 78' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 0:1 Сивасспор (Сивас)
    08.09.2022 86' -90' Балкани (Сува Река) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    25.08.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Марибор (Марибор)
    18.08.2022 Был в запасе Марибор (Марибор) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    11.08.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    27.07.2022 Был в запасе Интер (Эскальдес) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
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