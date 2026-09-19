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Румыния. Лига I
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ЧФР Клуж
Сергиу Бус
Статистика
€ 175 тыс
Сергиу Бус - статистика
ЧФР Клуж
2 ноября 1992 (33)
#19 | Нападающий
182 см | 73 кг
Румыния
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
3 : 1
19.09.2026
Ботошани
74' - 90'
77'
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 1
12.09.2026
ЧФР Клуж
69' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Румыния. Лига I 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Корвинул Хунедоара
4
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Риека
1 : 0
01.08.2024
Корвинул Хунедоара
1' - 90'
76'
76'
49'
Лига Европы, 2 раунд
Корвинул Хунедоара
0 : 0
25.07.2024
Риека
1' - 90'
16'
Лига Европы, 1 раунд
Корвинул Хунедоара
0 : 2
18.07.2024
Пакш
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Пакш
0 : 4
11.07.2024
Корвинул Хунедоара
1' - 90'
9'
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