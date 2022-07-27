Сергиу Бус - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Сергиу
|Фамилия
|Бус
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Сергиу
|Фамилия
|Бус
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|Был в запасе
|Сивасспор (Сивас)
|3:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|13.10.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|06.10.2022
|77' -90'
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|15.09.2022
|78' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:1
|Сивасспор (Сивас)
|08.09.2022
|86' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|11.08.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|27.07.2022
|Был в запасе
|Интер (Эскальдес)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)