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    Лачезар Балтанов - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Лачезар
    Фамилия Балтанов
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июля 1988 (34 года)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 90' -90' Левски (София) 1:0 Спортинг (Лиссабон)
    01.12.2010 1' -53' Гент (Гент) 1:0 Левски (София)
    21.10.2010 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Левски (София)
    16.09.2010 Был в запасе Левски (София) 3:2 Гент (Гент)
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