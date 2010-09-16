Лачезар Балтанов - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Лачезар
|Фамилия
|Балтанов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Имя
|Лачезар
|Фамилия
|Балтанов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|90' -90'
|Левски (София)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|01.12.2010
|1' -53'
|Гент (Гент)
|1:0
|Левски (София)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Левски (София)
|16.09.2010
|Был в запасе
|Левски (София)
|3:2
|Гент (Гент)