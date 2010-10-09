Янис Зику - статистика
#83 | Полузащитник
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Зику
|Команда
|Тыргу-Муреш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Зику
|Команда
|Тыргу-Муреш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Румыния
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.09.2011
|Был в запасе
|Люксембург
|0:2
|Румыния
|29.03.2011
|1' -90'
|Румыния
|3:1
|Люксембург
|78'
|26.03.2011
|85' -90'
|Босния и Герцеговина
|2:1
|Румыния
|09.10.2010
|1' -46'
|Франция
|2:0
|Румыния