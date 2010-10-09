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    Янис Зику - статистика

    #83 | Полузащитник
    Имя Янис
    Фамилия Зику
    Команда Тыргу-Муреш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 октября 1983 (39 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.09.2011 Был в запасе Люксембург 0:2 Румыния
    29.03.2011 1' -90' Румыния 3:1 Люксембург
    78'
    26.03.2011 85' -90' Босния и Герцеговина 2:1 Румыния
    09.10.2010 1' -46' Франция 2:0 Румыния
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