Ритварс Ругинс - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Ритварс
|Фамилия
|Ругинс
|Команда
|Сконто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тукумс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1989 (33 года)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Имя
|Ритварс
|Фамилия
|Ругинс
|Команда
|Сконто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тукумс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1989 (33 года)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рига
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|85' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|03.08.2022
|Был в запасе
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)
|14.07.2022
|84' -90'
|Рига (Рига)
|2:0
|Дерри Сити (Дерри)
|07.07.2022
|Был в запасе
|Дерри Сити (Дерри)
|0:2
|Рига (Рига)