Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010