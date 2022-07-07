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    Ритварс Ругинс - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Ритварс
    Фамилия Ругинс
    Команда Сконто
    Состав Основной
    Родной город Тукумс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 октября 1989 (33 года)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рига 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 85' -90' Жил Висенте (Барселуш) 4:0 Рига (Рига)
    03.08.2022 Был в запасе Рига (Рига) 1:1 Жил Висенте (Барселуш)
    14.07.2022 84' -90' Рига (Рига) 2:0 Дерри Сити (Дерри)
    07.07.2022 Был в запасе Дерри Сити (Дерри) 0:2 Рига (Рига)
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