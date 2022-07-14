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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рига - Дерри Сити
Рига - Дерри Сити: обзор матча 14 июля 2022
Рига
14.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Дерри Сити
33'
Г. Рамос
76'
Г. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рига - Дерри Сити
85'
Замена
C. Coll
️️️️
Э. Тоал
Замена
Р. Ругинс
️️️️
Ю. Кендыш
84'
Замена
A. Petersons
️️️️
Г. Рамос
81'
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамос
76'
Замена
В. Юрченко
️️️️
А. Филиппов
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамос
Пас отдал
Н. Музинга
33'
Замена
М. Сойсало
️️️️
Т. Пецос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
22
Габриэль Рамос
ЛВ
33
Ilja Korotkovs
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
98
Нилс Пуринс
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Дерри Сити
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
8
Уилл Патчинг
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
0
D. Lafferty
ЦФ
9
J. Akintunde
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
18
Эоин Тоал
ЦФ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
24
Davis Oss
ВР
80
Владлен Юрченко
ЦП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
0
B. Tutu
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
3
Antons Kurakins
ЦФ
Дерри Сити
1
Nathan Gartside
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЦФ
2-4-1-4
25
Музинга
13
Юрковскис
33
11
Вакулко
77
Кендыш
6
Пецос
22
Рамос
98
Пуринс
11
9
Филиппов
5
1-2-4
23
Даммигэн
8
Патчинг
10
МакИлэни
18
Тоал
6
9
0
9
Филиппов
80
Юрченко
80
Юрченко
9
Филиппов
77
Кендыш
9
Ругинс
9
Ругинс
77
Кендыш
6
Пецос
20
Сойсало
20
Сойсало
6
Пецос
22
Рамос
16
16
22
Рамос
18
Тоал
3
3
18
Тоал
Остались в запасе
Рига
Дерри Сити
21
Роберт Озолс
ВР
24
Davis Oss
ВР
0
B. Tutu
ЦФ
3
Antons Kurakins
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
1
Nathan Gartside
ВР
7
Майкл Даффи
ЦФ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Остались в запасе
21
Роберт Озолс
ВР
24
Davis Oss
ВР
0
B. Tutu
ЦФ
3
Antons Kurakins
ЦФ
Остались в запасе
1
Nathan Gartside
ВР
7
Майкл Даффи
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Статистика матча Рига - Дерри Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
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1 : 1
05.11.2026
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0 : 0
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Рига
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Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
1 : 0
18.09.2026
Голуэй Юнайтед
Информация о матче
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