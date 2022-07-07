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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дерри Сити - Рига
Дерри Сити - Рига: обзор матча 07 июля 2022
Дерри Сити
07.07.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Рига
41'
Г. Рамос
68'
А. Филиппов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дерри Сити - Рига
79'
Желтая карточка
Ю. Вакулко
76'
Замена
В. Юрченко
️️️️
М. Сойсало
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Филиппов
Желтая карточка
У. Патчинг
66'
65'
Желтая карточка
Н. Музинга
52'
Желтая карточка
А. Черномордис
41'
ГОЛ! 0:1!
Г. Рамос
Пас отдал
А. Филиппов
Желтая карточка
П. МакИлэни
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерри Сити
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
15
Ronan Boyce
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
8
Уилл Патчинг
ЦП
6
J. Thomson
ЦФ
18
Эоин Тоал
ЦФ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Рига
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
98
Нилс Пуринс
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Дерри Сити
1
Nathan Gartside
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
9
J. Akintunde
ЦФ
0
D. Lafferty
ЦФ
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
9
Ритварс Ругинс
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
3
Antons Kurakins
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
0
B. Tutu
ЦФ
1-3-2
23
Даммигэн
15
10
МакИлэни
8
Патчинг
18
Тоал
6
3-3-1-3
13
Юрковскис
34
Черномордис
25
Музинга
6
Пецос
22
Рамос
11
Вакулко
20
Сойсало
98
Пуринс
9
Филиппов
5
20
Сойсало
80
Юрченко
80
Юрченко
20
Сойсало
Остались в запасе
Дерри Сити
Рига
1
Nathan Gartside
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
9
J. Akintunde
ЦФ
0
D. Lafferty
ЦФ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
21
Роберт Озолс
ВР
9
Ритварс Ругинс
ЦП
3
Antons Kurakins
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
0
B. Tutu
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Остались в запасе
1
Nathan Gartside
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
9
J. Akintunde
ЦФ
0
D. Lafferty
ЦФ
Остались в запасе
21
Роберт Озолс
ВР
9
Ритварс Ругинс
ЦП
3
Antons Kurakins
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
0
B. Tutu
ЦФ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Главный тренер
Адриан Гула
Статистика матча Дерри Сити - Рига
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
1 : 0
18.09.2026
Голуэй Юнайтед
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
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