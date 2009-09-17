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    Йехуда Хута - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Йехуда
    Фамилия Хута
    Команда Хапоэль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 1989 (34 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2010 83' -90' Хапоэль (Тель-Авив) 0:0 Рубин (Казань)
    18.02.2010 Был в запасе Рубин (Казань) 3:0 Хапоэль (Тель-Авив)
    17.12.2009 Был в запасе Хапоэль (Тель-Авив) 1:0 Гамбург (Гамбург)
    22.10.2009 Был в запасе Хапоэль (Тель-Авив) 5:1 Рапид (Вена)
    17.09.2009 Был в запасе Хапоэль (Тель-Авив) 2:1 Селтик (Глазго)
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