Йехуда Хута - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Йехуда
|Фамилия
|Хута
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Имя
|Йехуда
|Фамилия
|Хута
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2010
|83' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:0
|Рубин (Казань)
|18.02.2010
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|3:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|17.12.2009
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|1:0
|Гамбург (Гамбург)
|22.10.2009
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|5:1
|Рапид (Вена)
|17.09.2009
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:1
|Селтик (Глазго)