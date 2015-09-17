Данило - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Ричард Данило
|Фамилия
|Соуза Кампос
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1990 (33 года)
|Рост
|172
|Вес
|68
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Ричард Данило
|Фамилия
|Соуза Кампос
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1990 (33 года)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|26.11.2015
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|3:1
|Днепр (Днепр)
|79'
|05.11.2015
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Днепр (Днепр)
|17.09.2015
|46' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Лацио (Рим)