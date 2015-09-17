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    Данило - статистика

    #90 | Полузащитник
    Имя Ричард Данило
    Фамилия Соуза Кампос
    Команда Антальяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1990 (33 года)
    Рост 172
    Вес 68
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 3:0 Русенборг (Тронхейм)
    26.11.2015 1' -90' Лацио (Рим) 3:1 Днепр (Днепр)
    79'
    05.11.2015 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Днепр (Днепр)
    17.09.2015 46' -90' Днепр (Днепр) 1:1 Лацио (Рим)
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