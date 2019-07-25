Адриан Сардинеро - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Сардинеро
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 октября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Сардинеро
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 октября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|0:4
|ПСВ (Эйндховен)
|22.08.2019
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Аполлон (Лимассол)
|15.08.2019
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:1
|Аустрия (Вена)
|01.08.2019
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|3:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|102' 120'
|25.07.2019
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)