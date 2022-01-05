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Тип трансфера
23.07.21 / 05.01.22
Свободный агент
27.10.20 / 23.07.21
Без клуба
Свободный агент
02.03.20 / 01.07.20
Без клуба
Свободный агент
31.01.20 / 02.03.20
Свободный агент
01.07.16 / 31.01.20
Свободный агент
22.01.16 / 31.05.16
Аренда
25.09.15 / 25.12.15
Аренда
26.03.15 / 24.04.15
Аренда
01.07.14 / 01.07.16
Свободный агент
01.07.11 / 01.07.14
Свободный агент
31.08.10 / 01.07.11
Свободный агент
01.11.09 / 01.05.10
Аренда
01.03.09 / 01.05.09
Аренда
01.09.06 / 01.11.06
Аренда