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Максим Володько
Новости
Максим Володько - новости
Завершил карьеру
10 ноября 1992 (33), Минск
#11 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Беларусь
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Новости
Трансферы
Рыжиков, Володько, Тилль – в старте «Тамбова» на матч с «Рубином»; Макаров, Деспотович, Кварацхелия сыграют у казанцев
2020.12.13 12:50
Фото
Защитник сборной Белоруссии Володько перешел в «Тамбов»
2020.10.14 19:59
1
«Арсенал» продлил аренды Ломовицкого и Лесового до конца сезона
2020.06.03 18:17
Защитник «Арсенала» Володько: «Проводить чемпионат Белоруссии во время коронавируса – не лучшая идея»
2020.04.19 21:46
2
Фото
Защитник сборной Белоруссии Володько перешел в тульский «Арсенал»
2019.01.12 23:37
3
Защитник сборной Белоруссии Володько перейдет в «Оренбург»
2018.11.20 09:42
1
Володько: «С Неймаром надо играть жестче»
2015.10.20 17:09
Володько: «Застали «Рому» врасплох»
2015.09.30 07:57
1
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