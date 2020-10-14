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    Защитник сборной Белоруссии Володько перешел в «Тамбов»

    «Тамбов» объявил о переходе левого защитника тульского «Арсенала» Максима Володько.

    Соглашение с 27-летним футболистом сборной Белоруссии рассчитано по схеме «1+1». Володько будет выступать за тамбовчан под 11-м номером.

    • Володько – семикратный чемпион Белоруссии в составе БАТЭ, обладатель Кубка и пятикратный обладатель Суперкубка страны.
    • Он провел 32 матча за сборную Белоруссии.

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    Источник: твиттер «Тамбова»

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