Защитник сборной Белоруссии Володько перешел в «Тамбов»

«Тамбов» объявил о переходе левого защитника тульского «Арсенала» Максима Володько.
Соглашение с 27-летним футболистом сборной Белоруссии рассчитано по схеме «1+1». Володько будет выступать за тамбовчан под 11-м номером.
- Володько – семикратный чемпион Белоруссии в составе БАТЭ, обладатель Кубка и пятикратный обладатель Суперкубка страны.
- Он провел 32 матча за сборную Белоруссии.
«Тамбов» подписал контракт с белорусским защитником Максимом Володько!Соглашение рассчитано по схеме «1+1». Футболист уже внесен в заявочный лист нашего клуба. Игровой номер – #11.Добро пожаловать в «Тамбов», Максим! pic.twitter.com/ZYVfzw5yr4— ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 14, 2020