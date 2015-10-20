Володько: «С Неймаром надо играть жестче»

Полузащитник БАТЭ Максим Володько поделился своими ожиданиями перед матчем Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Месси не приедет в Борисов... Ну и хорошо. Зрителям, может, и хуже, а нам лучше. Он ведь стилеобразующий игрок. Но и так нам придется неимоверно тяжело. Посмотрел, что там творит Неймар. Четыре сейчас вот забил. Как детей, соперников обводит, это, конечно, нечто. Надо с ним будет сразу внимательно, где-то, может быть, и жестче. Ну, а как по-другому, если мяч забрать невозможно», – заявил Володько.

Напомним, матч БАТЭ – «Барселона» состоится сегодня, в 21:45.