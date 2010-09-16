Йорн Вермеулен - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Йорн
|Фамилия
|Вермеулен
|Команда
|Ваасланд-Беверен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Йорн
|Фамилия
|Вермеулен
|Команда
|Ваасланд-Беверен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|02.12.2010
|1' -71'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|56'
|04.11.2010
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|16.09.2010
|1' -24'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|ПАОК (Салоники)