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    Йорн Вермеулен - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Йорн
    Фамилия Вермеулен
    Команда Ваасланд-Беверен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    02.12.2010 1' -71' ПАОК (Салоники) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    56'
    04.11.2010 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 0:2 Динамо (Загреб)
    16.09.2010 1' -24' Брюгге (Брюгге) 1:1 ПАОК (Салоники)
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