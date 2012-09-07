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    Эндрю Литтл - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Эндрю
    Фамилия Литтл
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Эннискиллен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 мая 1989 (33 года)
    Рост 181
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Ирландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Израиль 1:1 Северная Ирландия
    11.10.2013 Был в запасе Азербайджан 2:0 Северная Ирландия
    11.09.2012 Был в запасе Северная Ирландия 1:1 Люксембург
    07.09.2012 76' -90' Россия 2:0 Северная Ирландия
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