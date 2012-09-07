Эндрю Литтл - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Литтл
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эннискиллен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 мая 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Литтл
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эннискиллен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 мая 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Израиль
|1:1
|Северная Ирландия
|11.10.2013
|Был в запасе
|Азербайджан
|2:0
|Северная Ирландия
|11.09.2012
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|1:1
|Люксембург
|07.09.2012
|76' -90'
|Россия
|2:0
|Северная Ирландия