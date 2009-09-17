Билика - статистика
#58 | Защитник
|Имя
|Фабиу Алвес
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Элазигспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1979 (44 года)
|Рост
|187
|Вес
|84
|Имя
|Фабиу Алвес
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Элазигспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1979 (44 года)
|Рост
|187
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2010
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|85'
|18.02.2010
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Фенербахче (Стамбул)
|17.12.2009
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:0
|Шериф (Тирасполь)
|02.12.2009
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|05.11.2009
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)
|51'
|22.10.2009
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|01.10.2009
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|17.09.2009
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:2
|Твенте (Энсхеде)