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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Твенте
Фенербахче - Твенте: обзор матча 17 сентября 2009
Фенербахче
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Твенте
71'
М. Топуз
75'
Б. Нкуфо
80'
Б. Нкуфо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Твенте
Замена
А. Нашат
️️️️
К. Перес
Замена
С. Шентюрк
️️️️
Д. Гуиса
Желтая карточка
Н. Кейпер
Замена
Дейвид
️️️️
К. Казим-Ричардс
ГОЛ! 1:2!
Б. Нкуфо
Пас отдал
К. Перес
ГОЛ! 1:1!
Б. Нкуфо
Пас отдал
К. Перес
ГОЛ! 1:0!
М. Топуз
Замена
Д. Вуичевич
️️️️
М. Стох
Замена
М. Топуз
️️️️
Р. Карлос
Замена
Т. Янссен
️️️️
Ш. Тиоте
Желтая карточка
А. Сантос
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
3
Роберто Карлос
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
58
Билика
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ПЗ
91
Колин Казим-Ричардс
ЛП
16
Кристиан
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ПП
11
Андре Сантос
ЛФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
10
Алекс
РФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЛП
6
Вут Брама
ОП
0
Кеннет Перес
ЦП
17
Мирослав Стох
ЛФ
0
Блез Нкуфо
ЦФ
22
Брайан Руис
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
6
Ведерсон
ЛВ
21
Сельджук Шахин
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
8
Дейвид
ПП
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
16
Тео Янссен
ЛП
17
Дарио Вуичевич
ЦП
0
Акрам Нашат
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
4-3-3
1
Демирель
3
Карлос
14
Лугано
58
Билика
77
Генюл
91
Казим-Ричардс
16
Кристиан
25
Белезоглу
11
Сантос
19
Гуиса
10
Алекс
4-1-2-3
1
Бошкер
8
Стам
4
Висгерхоф
6
Дуглас
25
Кейпер
6
Брама
0
Перес
24
Тиоте
22
Руис
0
Нкуфо
17
Стох
19
Гуиса
23
Шентюрк
23
Шентюрк
19
Гуиса
3
Карлос
38
Топуз
38
Топуз
3
Карлос
91
Казим-Ричардс
8
Дейвид
8
Дейвид
91
Казим-Ричардс
17
Стох
17
Вуичевич
17
Вуичевич
17
Стох
24
Тиоте
16
Янссен
16
Янссен
24
Тиоте
0
Перес
0
Нашат
0
Нашат
0
Перес
Остались в запасе
Фенербахче
Твенте
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
6
Ведерсон
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Даум
13
Николай Михайлов
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
6
Ведерсон
ЛВ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Фенербахче - Твенте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Чиркетта
(Муттенц)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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