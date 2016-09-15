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    Кристоф Шессвендтер - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Кристоф
    Фамилия Шессвендтер
    Команда Адмира
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 июля 1988 (34 года)
    Рост 193
    Вес 87
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2016 1' -90' Генк (Генк) 1:0 Рапид (Вена)
    03.11.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Рапид (Вена)
    20.10.2016 1' -90' Рапид (Вена) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    29.09.2016 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Рапид (Вена)
    15.09.2016 1' -90' Рапид (Вена) 3:2 Генк (Генк)
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