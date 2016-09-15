Кристоф Шессвендтер - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Шессвендтер
|Команда
|Адмира
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1988 (34 года)
|Рост
|193
|Вес
|87
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Шессвендтер
|Команда
|Адмира
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июля 1988 (34 года)
|Рост
|193
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2016
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Рапид (Вена)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рапид (Вена)
|20.10.2016
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.09.2016
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Рапид (Вена)
|15.09.2016
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:2
|Генк (Генк)