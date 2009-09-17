Серкан Шахин - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Серкан
|Фамилия
|Шахин
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Серкан
|Фамилия
|Шахин
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:3
|Фулхэм (Лондон)
|03.12.2009
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Базель (Базель)
|05.11.2009
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:1
|ЦСКА (София)
|22.10.2009
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:2
|Базель (Базель)
|01.10.2009
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Базель (Базель)
|17.09.2009
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:0
|Рома (Рим)