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    Серкан Шахин - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Серкан
    Фамилия Шахин
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2009 Был в запасе Базель (Базель) 2:3 Фулхэм (Лондон)
    03.12.2009 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Базель (Базель)
    05.11.2009 Был в запасе Базель (Базель) 3:1 ЦСКА (София)
    22.10.2009 Был в запасе ЦСКА (София) 0:2 Базель (Базель)
    01.10.2009 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:0 Базель (Базель)
    17.09.2009 Был в запасе Базель (Базель) 2:0 Рома (Рим)
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