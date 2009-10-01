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Лига Европы 2026/2027
Фулхэм - Базель
Фулхэм - Базель: обзор матча 01 октября 2009
Фулхэм
01.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Базель
57'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Базель
Замена
С. Чипперфилд
️️️️
М. Желаберт
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
Ф. Альмерарес
️️️️
Карлитуш
Замена
А. Да Силва
️️️️
Д. Абрахам
Желтая карточка
Д. Грининг
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Базель
17
Франко Коcтанцо
ВР
14
Серкан Шахин
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Маркос Желаберт
ЦП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
13
Александр Фрай
ЦФ
9
Марко Штреллер
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Фулхэм
3
Джое Андерсон
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
31
Мэттью Сандерс
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
88
Кабрал
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
15
Кончески
22
Бэйрд
6
Смоллинг
12
Келли
13
Мерфи
2
Демпси
14
Грининг
8
Риисе
25
Замора
17
Джонсон
4-3-3
17
Коcтанцо
19
Абрахам
4
Сафари
4
Атан
14
Шахин
14
Штокер
7
Желаберт
8
Хуггель
10
Карлитуш
9
Штреллер
13
Фрай
10
Карлитуш
90
Альмерарес
90
Альмерарес
10
Карлитуш
19
Абрахам
8
Да Силва
8
Да Силва
19
Абрахам
7
Желаберт
11
Чипперфилд
11
Чипперфилд
7
Желаберт
Остались в запасе
Фулхэм
Базель
31
Мэттью Сандерс
ЦП
3
Джое Андерсон
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
23
Массимо Коломба
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
31
Мэттью Сандерс
ЦП
3
Джое Андерсон
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Остались в запасе
23
Массимо Коломба
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Фулхэм - Базель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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