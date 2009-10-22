Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Базель
ЦСКА София - Базель: обзор матча 22 октября 2009
ЦСКА София
22.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Базель
20'
А. Фрай
63'
А. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Базель
Замена
Д. Шакири
️️️️
Карлитуш
Замена
Ф. Альмерарес
️️️️
М. Штреллер
Замена
Кабрал
️️️️
А. Фрай
Желтая карточка
А. Бранеков
Желтая карточка
Й. Тодоров
Замена
В. Манчев
️️️️
Маркиньос
ГОЛ! 0:2!
А. Фрай
Замена
Р. Мариньо
️️️️
И. Стоянов
Замена
А. Бранеков
️️️️
К. Котев
Желтая карточка
Б. Сафари
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
33
Иван Караджов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
5
Тодор Янчев
ЦЗ
6
Кирил Котев
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
2
Павел Виданов
ЦЗ
30
Йордан Тодоров
ЛП
8
Коста Янев
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
28
Маркиньос
ЦФ
99
Мичел Платини
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Марко Штреллер
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
ЦСКА София
27
Ивайло Петров
ВР
6
Александр Бранеков
ЦЗ
0
Светослав Петров
ОП
0
Владимир Манчев
ЦФ
9
Руй Мариньо
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Базель
35
Оливер Клаус
ВР
14
Серкан Шахин
ЦЗ
0
Рето Дзанни
ЦЗ
26
Даниэль Унал
ЦП
88
Кабрал
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
3-2-3-2
33
Караджов
6
Котев
6
Иванов
2
Виданов
25
Минев
5
Янчев
30
Тодоров
8
Янев
73
Стоянов
99
Платини
28
Маркиньос
4-3-3
23
Коломба
22
Инкум
4
Сафари
19
Абрахам
4
Атан
8
Хуггель
8
Да Силва
14
Штокер
10
Карлитуш
13
Фрай
9
Штреллер
6
Котев
6
Бранеков
6
Бранеков
6
Котев
28
Маркиньос
0
Манчев
0
Манчев
28
Маркиньос
73
Стоянов
9
Мариньо
9
Мариньо
73
Стоянов
9
Штреллер
90
Альмерарес
90
Альмерарес
9
Штреллер
13
Фрай
88
Кабрал
88
Кабрал
13
Фрай
10
Карлитуш
10
Шакири
10
Шакири
10
Карлитуш
Остались в запасе
ЦСКА София
Базель
27
Ивайло Петров
ВР
0
Светослав Петров
ОП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
26
Даниэль Унал
ЦП
14
Серкан Шахин
ЦЗ
0
Рето Дзанни
ЦЗ
35
Оливер Клаус
ВР
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
27
Ивайло Петров
ВР
0
Светослав Петров
ОП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Унал
ЦП
14
Серкан Шахин
ЦЗ
0
Рето Дзанни
ЦЗ
35
Оливер Клаус
ВР
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча ЦСКА София - Базель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Болгарска Армия
Новости команд
Все
ЦСКА София
Базель
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
ЦСКА София – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+